Евросоюз попросил Норвегию снизить цену на экспортируемый газ FT: Евросоюз попросил Норвегию снизить цену на экспортируемый газ

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Европейские руководители нефтегазовых компаний считают, что Норвегия должна согласиться поставлять газ по цене ниже рыночной, пишет издание Financial Times. Отмечается, что на Осло приходится четверть поставок газа в Европу. В правительстве спрогнозировали доход от экспорта газа на уровне 100 миллиардов евро, тогда как в 2021 году доход составил менее 30 миллиардов евро.

Какими бы прекрасными не казались нефтегазовые доходы Норвегии, стратегическим интересам страны не соответствует то, что ее соседи впадут в глубокую рецессию, — сказано в публикации.

Экономист Аслак Берг рассказал журналистам, что правительство Норвегии заинтересовано в том, чтобы внести свой вклад в стабильную европейскую экономику.

Президент американской консалтинговой фирмы Lipow Oil Associates Энди Липау ранее заявил, что стоимость природного газа для европейцев в семь раз превышает аналогичный показатель в США. Эксперт отметил, что кризис в Европе вызван зависимостью от российских энергоносителей, поставки которых сильно сократились после введения западных санкций. По этой причине американское руководство увеличило экспорт сжиженного газа в Европу. Автор публикации пояснил, что тысяча кубометров в среднем обойдётся европейцу в $2500, а американцу — в $360.