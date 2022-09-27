Евросоюз подготовит рекомендации по предоставлению убежища россиянам В Еврокомиссии заявили, что ЕС готовит рекомендации по предоставлению убежища россиянам

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что Евросоюз готовит рекомендации по предоставлению убежища гражданам России, желающим избежать частичной мобилизации, пишет Deutsch Welle (внесена Минюстом РФ в список СМИ, выполняющих функции иноагента). Ранее издание сообщало, что крупные немецкие министры выступили за предоставление убежища россиянам, а министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер тогда указала, что военнообязанным людям грозит серьезная опасность в случае их переброски на Украину.

Он пояснил, что для получения убежища гражданам России, бегущим от мобилизации, недостаточно просто приехать на границу — важно подать официальное ходатайство об убежище. В Еврокомиссии также отметили, что ситуация с притоком мигрантов в ЕС стабильная, — говорится в публикации.

Представитель Евросоюза, ответственная за миграцию, Анита Хиппер ранее заявила, что россияне, бегущие от частичной мобилизации в России, должны иметь полное право просить убежища в странах ЕС, а каждое заявление должно рассматриваться в индивидуальном порядке.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, в свою очередь, заявила, что страна не будет предоставлять убежище избегающим частичной мобилизации гражданам России. Также и министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил, что Рига не будет выдавать гуманитарные визы россиянам, уклоняющимся от мобилизации.