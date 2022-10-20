Евросоюз передаст Украине чрезвычайные укрытия и зимние сооружения

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Европейская комиссия приняла решение об оказании Украине помощи в виде передачи чрезвычайных укрытий и зимних сооружений, а также гуманитарной помощи для наиболее нуждающегося украинского и молдавского населения. Речь идет о спасательном компоненте механизма гражданской защиты rescEU, пишет ТАСС.

Об оказании дополнительной помощи заявил находящийся в Киеве член ЕК по антикризисному управлению Янез Ленарчич.

Предстоящая зима, вероятно, принесет Украине серьезные проблемы, и мы должны быть к этому готовы. Благодаря нашему резерву rescEU будет возможно немедленно развернуть временные убежища в трех разных областях Украины, — сказал еврокомиссар.

Также он сообщил, что ЕС увеличивает финансирование гуманитарной помощи, решив дополнительно выделить €175 млн на образование, продовольствие, доступ к питьевой воде и защите от холода для наиболее уязвимых слоев населения.

В опубликованном позже Брюсселем коммюнике подтверждается, что гуманитарная помощь Украине этой зимой будет включать переброску чрезвычайных укрытий и других предметов на общую сумму €62,3 млн. ЕС также может предоставить временное убежище до 46 тысячам человек вместе с резервом жилья, размещенным в Румынии.

Из дополнительных €175 млн выделено €150 млн на операции на Украине, а €25 млн — Молдавии. В сообщении ЕС отмечается, что ключевым приоритетом в данном случае станет обеспечение зимних укрытий с учетом ожидаемых отрицательных температур.

Ранее представитель США при Альянсе Джулианна Смит заявила, что НАТО не координирует и не оказывает Украине «летальную помощь». По словам Смит, члены НАТО продолжают предоставлять Украине гуманитарную, экономическую помощь и поддержку в сфере безопасности.