Евросоюз отверг желание уничтожить Россию Боррель заявил об отсутствии у ЕС желания разрушить Россию

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жозеп Боррель

Евросоюз не хочет разрушения России и не ставить целью добиться политических перемен в стране путем поддержки Украины, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. В интервью El Periódico он признал, что не все страны ЕС одинаково относятся к конфликту. По его словам, в составе объединения есть государство, которое «очень скептически» относится к последствиям антироссийских санкций и считает, что их введением страны ЕС «выстрелили себе в ногу», однако голосует за все предложения, не нарушая единства.

Мы не поддерживаем Украину, чтобы произвести политические перемены в России, и, честно говоря, не хотим разрушения России, — сказал Боррель.

Дипломат допустил, что Евросоюз, возможно, «слишком постепенно» вырабатывал позицию по Украине. Боррель предположил, что возможно, было бы лучше отправить Киеву танки Leopard раньше, чем «тратить три месяца на обсуждение», поставлять их или нет. Он добавил, что у России есть «гораздо больше запасов оружия», чем у Евросоюза, который их «очень быстро исчерпал». В связи с этим он призвал нарастить темпы производства.

Мы знаем, что у нас есть. Знаем, что пока этих [боеприпасов] достаточно. <...> Мы будем производить больше, но пока идет производство, передавайте то, что есть, — заключил он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у стран Альянса истощаются запасы оружия для Украины. По его словам, конфликт вошел в стадию «логистического противостояния».