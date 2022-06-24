Евросоюз отрекся от нормальных отношений с Путиным Фон дер Ляйен исключила возможность нормализации отношений с Путиным

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Президент России Владимир Путин

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что нормализация отношений с президентом России Владимиром Путиным невозможна даже после окончания спецоперации на Украине, сообщает ТАСС. Она также отметила, что введенные ЕС санкции наносят серьезный удар по российской экономике.

Мы ввели шесть пакетов санкций, которые серьезно подрывают российскую экономику, все сильнее и сильнее с течением времени. Поэтому для нас невозможно вернуться к нормальным отношениям с Путиным, — рассказала чиновница.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Евросоюза изрядно испорчены, что хуже не сделает даже предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в организацию.

Постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов, в свою очередь, подчеркнул, что Россия не сможет вернуться к прежнему формату общения с Евросоюзом. По его словам, Брюсселю необходимо пересмотреть свою позицию и вернуться к диалогу с Москвой, чтобы остановить «деградацию» отношений.