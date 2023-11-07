ЕС отреагировал на отказ Путина сообщать генсеку СЕ о военном положении Стано: Евросоюз принял к сведению закон Путина о военном положении

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Петер Стано

Евросоюз принял к сведению закон об отмене информирования генерального секретаря Совета Европы о введении в России чрезвычайного или военного положения, подписанный президентом страны Владимиром Путиным, сообщил Lenta.ru представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Он уточнил, что при этом РФ должна выполнять свои обязательства по ряду международных договоров.

Мы принимаем к сведению поправки в российское законодательство. Однако Россия по-прежнему связана своими обязательствами по Международному пакту о гражданских и политических правах и другим договорам, участником которых она является, — сказал Стано.

В документе, подписанном Путиным, говорится о том, что при введении в стране ЧС или военного положения из требований исключается только информирование об этом генерального секретаря Совета Европы. При этом уведомление генерального секретаря ООН по-прежнему обязательно. На заседании конституционного комитета отмечалось, что данная инициатива является по большей части юридико-технической, поскольку Москва покинула Совет Европы в марте 2022 года.

Сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков объяснил закон тем, что Россия не позволит Совету Европы себя контролировать и что-то навязывать. По его словам, ранее Москва надеялась, что Европа будет соблюдать военный паритет и с уважением относиться к РФ, однако на Западе воспользовались этим и стали расширять НАТО на восток.