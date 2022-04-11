ЕС отправит миссию на Украину для сбора данных о военных преступлениях

Главы МИД 27 стран Евросоюза (ЕС) приняли решение об отправке миссии на Украину для доказательства военных преступлений, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции после встречи членов совета европейской организации в Люксембурге. Он подчеркнул, что для этого странами ЕС будет предоставлена финансовая помощь.

Консультативная миссия ЕС, которая находилась на Украине до начала военного противостояния, будет развернута теперь, чтобы помогать собирать доказательства военных преступлений на месте, — заявил Боррель.

Накануне Боррель пожелал военного решения конфликта. В Twitter он написал, что поражён упорством и гостеприимностью президента Украины, и сообщил о намерении положить конец всему происходящему «на поле боя». Отмечается, что это первый прецедент в истории Евросоюза: подобных заявлений не делалось ни касаемо ситуации в Югославии, ни в Ираке, ни в Афганистане.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что Россия фиксирует каждый факт военных преступлений, которые совершили украинские военные и националисты в отношении мирного населения за время проведения спецоперации российских военных на Украине. Он отметил, что через некоторое время материалы передадут дружественным странам и организациям, так как на данный момент даже в Совбезе ООН не готовы выслушивать доказательства России.