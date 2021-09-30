Евросоюз отложил торговые переговоры с Австралией из-за скандала с AUKUS

На фоне скандала с отказом от приобретения французских подводных лодок, Евросоюз отложил переговоры по соглашению о свободной торговле с Австралией. Об этом пишет газета Australian Financial Review.

В сентябре стало известно о новом партнёрстве между США, Великобританией и Австралией. После это Канберра объявила о выходе из сделки по подлодкам с французской компанией Naval Group на сумму €56 млрд. Данное соглашение называли «контрактом века», оно предусматривало строительство Францией для Австралии 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. В МИД Франции действия Австралии назвали «ударом в спину» и подрывом доверия между союзниками.

В октябре должен был состояться 12-й по счёту раунд торговых переговоров между Брюсселем и Канберрой. Источники в Еврокомиссии сообщают , что ряд нерешённых проблем может стать причиной переноса переговоров на месяц.

По словам одного из наблюдателей, перенос переговоров связан с подлодками.

Специально прибывший в Европу для обсуждения предстоящих консультаций с еврокомиссаром Валдисом Домбровски австралийский министр торговли Дэн Техан заявил, что будет исходить из мысли о переносе переговоров, а не их отмене.

По информации издания, Техан, который на следующей неделе посетит Париж, до сих пор не согласовал встречу с французским коллегой Франком Ристером, а Союз французских предпринимателей MEDEF отменил встречу с австралийским министром.

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