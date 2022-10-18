Евросоюз отказался вводить потолок цен на газ Bloomberg: Евросоюз отказался вводить потолок цен на газ из-за политических разногласий

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Евросоюз пока не будет вводить потолок цен на газ из-за политических разногласий в странах объединения и проблем с поставками топлива, сообщает Bloomberg. По сведениям агентства, еврочиновники хотят запустить новый индекс сжиженного природного газа, чтобы лучше отслеживать «энергетическую реальность региона» после прекращения поставок трубопроводного газа из России.

Европейский союз планирует представить новый экстренный пакет для решения энергетического кризиса, делая ставку на укрепление солидарности между государствами-членами. Но объединение будет воздерживаться от немедленного ограничения цен на газ на фоне политических разногласий и опасений по поводу безопасности поставок, — указано в материале.

О том, что страны — члены Евросоюза разрабатывают план по введению «динамического ценового коридора» на поставки газа, ранее сообщало агентство Reuters. Среди авторов проекта значились представители Польши, Италии и Греции, также известно, что коридор будет применяться ко всем оптовым сделкам, не ограничиваясь импортом из определенных юрисдикций и конкретным использованием природного газа.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер предупредил, что введение потолка цен на российский газ является нарушением договоренностей, ответом на что может стать прекращение поставок в Европу.