https://static.news.ru/photo/e2d927ca-6451-11ea-a561-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евросоюз осуждает одностороннее решение США о запрете на въезд из ЕС. На такие меры Белый дом пошёл из-за угрозы распространения коронавируса.

Евросоюз не одобряет тот факт, что решение США о запрете на поездки было принято в одностороннем порядке и без консультаций, — говорится в заявлении глав Евросовета и Еврокомиссии Шарля Мишеля и Урсулы фон дер Ляйен, которое приводит ТАСС.

Ранее, как писал NEWS.ru, в США разъяснили правила запрета на въезд прибывающим в страну из Европы. Как говорится в официальном заявлении Министерства внутренней безопасности, запрет касается лиц, которые посещали Шенгенскую зону в течение последних 14 дней перед прибытием в Штаты. Исключение составят лица, имеющие статус постоянного жителя США, их ближайшие родственники и ряд других категорий.

К 12 марта число заражённых коронавирусом по всему миру превысило 126 тысяч, скончались 4630 человек. В России за последние сутки зарегистрированы восемь новых случаев заболевания: шесть в Москве и два в Подмосковье. Общее число заражённых в РФ достигло 28.