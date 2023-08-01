Евросоюз осудил задержания министров и чиновников в Нигере

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Европейский союз не поддержал задержания в Нигере министров и высокопоставленных чиновников правительства президента Мохамеда Базума, которого отстранили от власти, написал на своей странице в Twitter (X) глава дипломатии Жозеп Боррель. ЕС призвал к их освобождению.

ЕС осуждает продолжающиеся задержания министров и высокопоставленных чиновников правительства президента Мохамеда Базума путчистами в Нигере. Мы призываем к их немедленному освобождению, — заявил Боррель.

Ранее глава Экономического сообщества стран Западной Африки Омар Алье Туре заявил, что у военных Нигера, устроивших мятеж, есть неделя, чтобы освободить Базума. В противном случае организация может применить военные меры.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва обеспокоена событиями в Нигере. Кремль выступил за восстановление законности в государстве и ее возвращение в конституционное русло. Песков подчеркнул, что ситуация в Нигере также являлась предметом обсуждения на площадках саммита Россия — Африка. По его словам, лидеры африканских государств обеспокоены происходящим.