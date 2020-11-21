Евросоюз осудил США за смертные казни

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Европейская внешнеполитическая служба выразила озабоченность смертными казнями, которые состоялись 19 ноября.

После принятого в июле решения администрации США возобновить после почти двадцатилетней паузы смертную казнь на федеральном уровне восемь заключённых, приговорённых к смерти, были казнены, а ещё шесть должны быть казнены в декабре и январе, — говорится на сайте ведомства.

Он отметил, что Евросоюз решительно и недвусмысленно отказывается принимать смертные казни, совершённые в любое время и при любых обстоятельствах. Объединение настоятельно призывает американскую администрацию отменить принятое решение и отменить все федеральные смертные казни.

В отдельных штатах страны, как и в мире в целом, количество смертных казней резко сокращается. Это идёт вразрез с большим числом казней на федеральном уровне.

Приостановление реализации высшей меры наказания в США ранее было связано с отсутствием согласованных правил применения смертельных инъекций. Неофициальный мораторий работал только на федеральном уровне. Всё это время власти штатов казнили преступников, писал NEWS.ru.