Евросоюз осудил Республику Сербскую за награждение Путина орденом

Фото: The Kremlin Moscow/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Евросоюз решительно осуждает решение Республики Сербской Боснии и Герцеговины наградить президента России Владимира Путина высшей наградой — орденом Республики Сербской с цепью, заявил на брифинге представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Он назвал этот шаг прискорбным и неправильным.

Весь мир знает, кто такой Владимир Путин, и Евросоюз осуждает решение РС наградить его медалью, — заявил Стано.

Президент Республики Сербской Милорад Додик удостоил Путина награды за особую патриотическую заботу и любовь к Республике Сербской, а также за вклад в укрепление российско-сербского сотрудничества. Награждение состоялось заочно в рамках празднования Дня Республики Сербской, отмечаемого 9 января.

Ранее власти Боснии и Герцеговины осудили РФ за проведение специальной операции на Украине. Однако государство не присоединилось к антироссийским санкциям, поскольку против них выступило руководство Республики Сербской — сербской части страны.