Евросоюз осудил решение Трампа о приостановке финансирования ВОЗ

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель «глубоко сожалеет» о решении американского лидера Дональда Трампа временно прекратить выплаты в бюджет Всемирной организации здравоохранения.
Глава дипломатии Евросоюза заявил об отсутствии оснований оправдывать такой шаг президента США. Он подчеркнул, что усилия специалистов ВОЗ, которые помогают сдерживать и смягчать пандемию коронавируса, как никогда необходимы.
Только объединяя усилия мы можем преодолеть этот кризис, который не знает границ, — сказал Боррель.
Глава Соединённых Штатов Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме заявил, что организация «не справилась со своими прямыми обязанностями» и теперь должна понести за это ответственность. Он отметил, что ВОЗ способствовала «дезинформации» КНР о коронавирусе, что привело, вероятно, к его более широкому распространению в мире. Миллиардер и филантроп Билл Гейтс назвал решение лидера США опасным, писал NEWS.ru.
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