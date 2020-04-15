Евросоюз осудил решение Трампа о приостановке финансирования ВОЗ

https://static.news.ru/photo/3615772e-7f08-11ea-8294-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Doug Mills/Consolidated News Photos/Global Look Press

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель «глубоко сожалеет» о решении американского лидера Дональда Трампа временно прекратить выплаты в бюджет Всемирной организации здравоохранения.

Глава дипломатии Евросоюза заявил об отсутствии оснований оправдывать такой шаг президента США. Он подчеркнул, что усилия специалистов ВОЗ, которые помогают сдерживать и смягчать пандемию коронавируса, как никогда необходимы.

Только объединяя усилия мы можем преодолеть этот кризис, который не знает границ, — сказал Боррель.

Глава Соединённых Штатов Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме заявил, что организация «не справилась со своими прямыми обязанностями» и теперь должна понести за это ответственность. Он отметил, что ВОЗ способствовала «дезинформации» КНР о коронавирусе, что привело, вероятно, к его более широкому распространению в мире. Миллиардер и филантроп Билл Гейтс назвал решение лидера США опасным, писал NEWS.ru.