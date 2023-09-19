Евросоюз осудил эскалацию напряженности в Карабахе Боррель: ЕС призывает к немедленному прекращению боевых действий в Карабахе

Фото: Nacho Frade/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жозеп Боррель

ЕС осуждает эскалацию напряженности в Карабахе, заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель, передает ТАСС. Он отметил, что организация также призывает к немедленному прекращению боевых действий.

Евросоюз осуждает военную эскалацию вдоль линии соприкосновения и в других точках Карабаха. ЕС сожалеет о человеческих жертвах, вызванных эскалацией конфликта. Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий и призываем Азербайджан прекратить нынешние военные действия, — указано в заявлении.

Глава Евросовета Шарль Мишель также заявил, что военные действия Азербайджана должны быть немедленно прекращены. Он отметил, что необходимо обеспечить диалог между Баку и армянским населением Карабаха.

Минобороны Азербайджана ранее объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. Как подчеркнули в ведомстве, командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра проинформировано о проведении операции.

На этом фоне в МИД Азербайджана заявили, что единственный способ урегулирования кризиса в Карабахе подразумевает безоговорочный и полный вывод армянских войск из региона. Дипломаты также призвали международное сообщество удержать Ереван от попыток подорвать «хрупкие усилия» по нормализации обстановки.