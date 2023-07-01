Евросоюз осудил акцию с сожжением Корана в Швеции

Фото: Ismael Adnan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сторонники иракского шиитского священнослужителя Муктады ас-Садра держат Коран во время демонстрации возле района Аль-Хамдания

Руководство Евросоюза осуждает акцию с сожжением Корана, которая прошла 28 июня, в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам, в Стокгольме, говорится в сообщении внешнеполитической службы ЕС. Авторы публикации подчеркнули, что акция направлена на разжигание расизма и ксенофобии и не отражает позицию ЕС.

ЕС присоединяется к Министерству иностранных дел Швеции в его решительном неприятии сожжения Корана отдельным лицом в Швеции. Этот акт никоим образом не отражает мнение Европейского союза. Сожжение Корана или любой другой Священной Книги является оскорбительным, неуважительным и явным актом провокации. Проявлениям расизма, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости нет места в Европе, — говорится в сообщении.

При этом представители ЕС заявили о необходимости отстаивать свободу религии или убеждений и свободу выражения мнений, а также о необходимости предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта.

Полиция Стокгольма разрешила провести в первый день Курбан-байрама акцию с сожжением Корана возле городской мечети. В правоохранительных органах сослались на постановление суда, который в апреле отменил запрет на демонстрации с сожжением священной книги мусульман. Жители Стокгольма разорвали и сожгли Коран возле здания мечети в центре города, один из участников акции вырвал страницы из книги и вытер ими обувь, после чего положил в Коран бекон и поджег.

В МИД РФ заявили, что Россия решительно отвергает провокационные акты исламофобии и потакание религиозным радикалам со стороны официального Стокгольма. Ведомство призвало мировое сообщество совместно противодействовать «позорным нарушениям прав верующих». В МИД отметили, что демократия в таких странах, где позволяется сжигать священные книги, ведет к произволу и вседозволенности, поэтому «такой демократии грош цена».