Евросоюз приостановил экспорт яблок, груш, помидоров и ряда других фруктов и овощей из Украины.
Об этом сообщает информационное агентство
Украинские экспортёры томатов и перца пытаются решить проблему самостоятельно, перенаправляя торговые потоки через страны и территории, не попадающие под действие новой директивы. Предприниматели считают, что с ситуацией легче справиться в индивидуальном порядке, чем на государственном уровне, что связано с недавней ликвидацией на Украине Министерства аграрной политики и продовольствия.
В связи с ограничительными мерами Евросоюза только украинские экспортёры яблок могут недополучить $4–5 млн за сезон, что составляет около 15% всей экспортной выручки.
Как ранее передавал News.ru, российские торговые сети столкнулись с дефицитом авокадо. Это связано со сменой сезонного поставщика при выросшем спросе на экзотический фрукт.