https://static.news.ru/photo/559460c4-cf45-11e9-bb96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Евросоюз приостановил экспорт яблок, груш, помидоров и ряда других фруктов и овощей из Украины.

Об этом сообщает информационное агентство УНИАН . Информацию подтвердили сразу несколько украинских производителей и экспортёров. Они отмечают, что это связано с введением в ЕС новой директивы 2019/523, вводящей усиленные меры защиты от вредных микроорганизмов. Ограничения на экспорт коснулись также и других стран, не входящих в Евросоюз.

Украинские экспортёры томатов и перца пытаются решить проблему самостоятельно, перенаправляя торговые потоки через страны и территории, не попадающие под действие новой директивы. Предприниматели считают, что с ситуацией легче справиться в индивидуальном порядке, чем на государственном уровне, что связано с недавней ликвидацией на Украине Министерства аграрной политики и продовольствия.

В связи с ограничительными мерами Евросоюза только украинские экспортёры яблок могут недополучить $4–5 млн за сезон, что составляет около 15% всей экспортной выручки.

Как ранее передавал News.ru, российские торговые сети столкнулись с дефицитом авокадо. Это связано со сменой сезонного поставщика при выросшем спросе на экзотический фрукт.