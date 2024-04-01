Евросоюз ошарашили мрачной новостью о предстоящих выборах The Telegraph: евроскептики настроены победить на предстоящих выборах в ЕС

Фото: James Arthur Gekiere/Keystone Press Agency/Global Look Press

Предстоящие выборы в Евросоюзе станут серьезным испытанием для содружества, пишет The Telegraph. Авторы издания обратили внимание на беспрецедентный рост популярности разного рода консервативных партий и евроскептиков, которые рвутся к власти в ЕС с лозунгами о прекращении поддержки Украины и нормализации отношений с РФ.

Партии евроскептиков настроены на успех. <...> Опросы предсказывают, что евроскептические партии победят на выборах в Европарламент в девяти государствах — членах ЕС — Австрии, Бельгии, Чешской Республике, Франции, Венгрии, Италии, Нидерландах, Польше и Словакии, — говорится в публикации.

Второе или третье место, согласно прогнозам, евроскептики займут в Болгарии, Эстонии, Финляндии, Германии, Латвии, Португалии, Румынии, Испании и Швеции.

На этом фоне авторы статьи не исключают, что Европейская народная партия Урсулы фон дер Ляйен может поддаться искушению создать широкую консервативную коалицию с более умеренными партиями и отстранить левых от власти.

Ранее выяснилось, что в Германии заморозили производство крылатых ракет большой дальности Taurus, которые необходимы Украине. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок тайно работает над тем, как Берлин мог бы поставить крылатые Taurus на Украину, не пересекая красных линий канцлера Олафа Шольца. Один из вариантов — передать это оружие Великобритании, чтобы та отправила его Киеву.