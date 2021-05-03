Евросоюз опротестовал российские санкции

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Власти Европейского союза выразили протест России в связи с введением Москвой санкций против граждан ЕС. Об этом сообщили во внешнеполитической службе объединения, передаёт ТАСС.

Протест был выражен постоянному представителю РФ при Евросоюзе Владимиру Чижову.

Посол Чижов был проинформирован о полном неприятии и осуждении странами и институтами ЕС решения о введении санкций, — говорится в сообщении ведомства.

Европейцы напомнили о высылке Россией чешских дипломатов, а также мерами против «недружественных государств». В Брюсселе озабочены кумулятивным эффектом этих решений для отношений между сторонами.

30 апреля российский МИД обнародовал список из восьми граждан стран — членов ЕС, которым был ограничен въезд на территорию России. Оказавшийся в чёрном списке глава Европарламента Давид Мария Сассоли на это заявил, что России не удастся заткнуть ЕС, и процитировал Льва Толстого. Он написал: «Нет величия там, где нет правды».

Позже глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель назвал эти санкции «неприемлемыми и лишёнными смысла». Боррель заявил, что санкции не помешают евродепутатам «бороться за права человека, демократию и международные законы». Также он пригрозил продолжением борьбы с нарушениями прав человека путём введения новых мер против РФ.