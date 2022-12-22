Евросоюз официально утвердил потолок цен на газ Совет Евросоюза утвердил потолок цен на газ на уровне €180 за мегаватт-час

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Совет Евросоюза утвердил динамический потолок цен на газ на уровне €180 за мегаватт-час, постановление опубликовано на сайте организации. Мера должна будет вступить в силу 15 февраля 2023 года и продлится один год.

Новые меры направлены на ограничение эпизодов завышения цен на газ в ЕС, которые не отражают цены на мировом рынке, обеспечивая при этом безопасность энергоснабжения и стабильность финансовых рынков, — указано в сообщении.

19 декабря страны Евросоюза достигли договоренности по вопросу лимита цен на газ, сообщил Reuters. По данным агентства, потолок цен на газ в Евросоюзе вступит в силу 15 февраля в случае преодоления ценовой отметки в €180 за мегаватт-час. Ограничение изначально не будет применяться к внебиржевым сделкам.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль анализирует ситуацию с поставками российского газа в страны Запада. По его словам, ответ на введение Западом потолка цен на голубое топливо из РФ может быть озвучен в ближайшее время.

Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что 26–27 декабря будет подписан указ об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть. По его словам, эти шаги будут носить предупредительный характер. Он отметил, что «какого-либо ущерба для России от этого потолка не просматривается».

3 декабря страны «Большой семерки» и Евросоюза, а также Австралия утвердили потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель. Новые ограничения затрагивают как поставки сырой нефти, так и нефтепродуктов. Предельная стоимость будет регулироваться в соответствии с рынком. Первые нововведения начали действовать с 5 декабря 2022 года.