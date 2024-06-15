Евросоюз одобрил условия Венгрии по евроинтеграции Украины Сийярто: условия Венгрии внесли в проект документа о евроинтеграции Украины

Фото: president.gov.ua

Евросоюз одобрил условия Венгрии о возвращении прав закарпатских венгров, без которых нельзя было бы начать переговоры по евроинтеграции Украины, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, требования Будапешта были включены в проект документа, содержащего переговорные рамки указанной процедуры.

В последние дни и недели в Брюсселе шли огромные споры о том, при каких условиях должны начаться переговоры о вступлении Украины... После острых дискуссий сегодня вечером в Брюсселе была достигнута договоренность: все венгерские условия были включены в рамочный документ о будущих переговорах с Украиной, — написал он.

Венгерский дипломат отметил, что некоторые страны Евросоюза не хотели даже слышать об условиях Венгрии, но Будапешт «ясно дал понять, что настаивает на восстановлении прав меньшинств». Теперь у Венгрии есть документ из Брюсселя, в котором говорится, что Украина должна вернуть права, отнятые у закарпатских венгров в последние годы, подчеркнул Сийярто.

О решении Венгрии заблокировать переговоры о евроинтеграции Украины Сийярто заявил еще в октябре 2023 года. Он отметил, что Будапешт не даст согласия на начало диалога о вступлении Украины в ЕС, пока Киев не отменит дискриминационные по отношению к закарпатским венграм законы. Дипломат указал, что с принятием украинского закона об образовании в школах с обучением на венгерском языке уроки стали проходить на нем частично.