Евросоюз одобрил использование Moderna для вакцинации подростков

Европейское агентство лекарственных средств одобрило использование препарата от коронавируса Spikevax компании Moderna для вакцинирования подростков в возрасте 12–17 лет, говорится на сайте компании.

Рекомендация для использования вакцины Spikevax для лиц в возрасте 12–17 лет такая же, как и для лиц старше 18 лет, — указано в сообщении.

Вакцинация проходит в два этапа с промежутком в четыре недели. Перед тем, как разрешить использование вакцины, ЕМА проанализировал исследование с участием 3,7 тысячи подростков. Оно показало, что у них формируется такое же количество антител, как и у лиц в возрасте 18-25 лет. Побочные эффекты выявлены такие же как у взрослых: усталость, головные боли, боль в мышцах, воспаление на месте укола и другие.

Производитель не смог выявить новых побочных эффектов при вакцинации детей. Это произошло из-за небольшого количества подростков, участвовавших в исследовании. Тем не менее, европейский регулятор считает, что преимущества от использования вакцины перевешивают риски в этой возрастной группе, особенно для подростков с заболеваниями, которые могут привести к тяжёлому течению инфекции.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рекомендовал начать вакцинацию детей от коронавируса. Он объяснил, что появляются новые штаммы COVID-19, которые обладают более высокой заразностью. По его словам, дети также подвержены опасности.

Тем не менее, более половины россиян (69%) не готовы вакцинировать от коронавируса своих детей. Категорически против прививок от СOVID-19 выступили 37% респондентов, ещё 32% опрошенных сказали, что скорее не готовы привить своего ребёнка. Положительно к вакцинации детей отнеслись 8% респондентов, а ещё 23% россиян заявили, что скорее всего отведут прививаться своих детей. Опрос был проведён компанией SuperJob.