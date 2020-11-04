Евросоюз обвинил Турцию в нагнетании напряжённости

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Власти Турции продолжают нагнетать напряжённость в Восточном Средиземноморье, объявляя о новых сейсморазведочных работах, заявил официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза.

Последние объявления Navtex и продолжение проведения Турцией сейсморазведочных работ, затрагивающих морские зоны Греции и Кипра, вызывают глубокое сожаление в особенности в свете конструктивных попыток на всех уровнях создать базу для диалога, — говорится в его заявлении.

Подобные действия усиливают напряжённость и недоверие, в то время как Анкаре следует помогать искать устойчивые и долгосрочные решения кризиса. Только конструктивный диалог может способствовать стабилизации, передаёт РИА Новости.

Накануне через систему Navtex Турция уведомила международное сообщество о продлении сроков геологоразведки месторождений углеводородов к юго-западу от Кипра до 16 февраля.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что враждебность к исламу должна быть приравнена к отношению к антисемитизму после холокоста. По его словам, мусульмане, проживающие в европейских странах, систематически подвергаются дискриминации.