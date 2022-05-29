Послы ЕС не согласовали облегченную версию нефтяного эмбарго против России

Фото imago-images.de/Global Look Press

Комитет постоянных представителей 27 стран Евросоюза не смог прийти к компромиссу по облегченной версии нефтяного эмбарго против России на экстренной встрече перед саммитом ЕС, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Брюсселе. Он добавил, что дискуссия продвигается сложно, «прояснение» ситуации стоит ожидать к 30 мая.

Сегодня прошло заседание <...>, где обсуждался вопрос запрета поставок российской нефти. Нам предстоит рассмотреть дополнительные детали на еще одном заседании, которое пройдет в понедельник, — сказал собеседник агентства.

Ранее Bloomberg узнал, что Еврокомиссия направила странам — членам ЕС предложение об отсрочке запрета на поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба». Так называемое «пересмотренное предложение» было направлено Еврокомиссией правительствам стран ЕС в субботу, 28 мая. Предполагается, что оно позволит «пощадить» поставки по трубопроводу «Дружба».

До этого страны Евросоюза ввели пять пакетов санкций в отношении РФ из-за спецоперации на Украине. В готовящемся шестом пакете предусматривается возможность отказа от российской нефти. Некоторые страны, в том числе Венгрия, блокируют этот пакет, опасаясь, что данный шаг негативно повлияет на их экономику.