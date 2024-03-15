Евросоюз обозначил сроки исхода конфликта на Украине Боррель: ближайшие месяцы станут итоговыми в разрешении конфликта на Украине

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Жозеп Боррель

Ближайшие несколько месяцев решат исход украинского конфликта, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает Reuters. По его словам, Запад обязан активизировать военную помощь Киеву.

Именно этой весной, этим летом перед осенью <...>. Следующие месяцы будут решающими [для конфликта на Украине], — приводит агентство слова Борреля.

Многие аналитики, как отметил представитель Евросоюза, предрекают крупное наступление российских войск этим летом. Поэтому Украина не может ждать завершения выборов президента США в ожидании помощи, добавил политик. Успех РФ в украинском конфликте, по его мнению, «будет иметь серьезные последствия для Америки и для сложившейся системы союзов».

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что российские войска возьмут под контроль еще больше территорий перед тем, как США подтолкнут Украину к переговорам. Дипломатия является единственным выходом из конфликта, обратил внимание специалист. По мнению эксперта, западные партнеры Киева ошибаются, полагая, что дополнительные поставки оружия или войска НАТО могут повлиять на исход конфликта в пользу ВСУ.