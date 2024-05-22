Евросоюз обеспокоили последствия ограничений на импорт СПГ из России Reuters: Евросоюз хочет оценить последствия ограничений на импорт СПГ из России

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Франция, Германия и Бельгия попросили Еврокомиссию оценить ущерб экономике Евросоюза в случае ограничения импорта российского СПГ, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. Собеседники агентства утверждают, что в ЕС опасаются, не понесет ли экономика объединения больше ущерба, чем РФ.

Запрос сделан на фоне дискуссии о новом пакете санкций. Один из источников агентства отметил, что в ЕС высока поддержка новых рестрикций, в том числе ограничений на импорт российского газа. Но странам ЕС нужно еще несколько недель на разработку нового пакета санкций против РФ.

Ранее Bloomberg писал, что в рамках нового пакета антироссийских рестрикций Европейский союз планирует запретить странам — участницам объединения использовать систему передачи финансовых сообщений Банка России, которая заменила SWIFT. По данным агентства, также ЕС намерен ограничить доступ в свои порты российским судам.

Также сообщалось, что Венгрия может наложить вето на 14-й пакет санкций Евросоюза против России. В Будапеште настороженно отнеслись к инициативе ввести рестрикции в отношении сжиженного природного газа (СПГ) из России. Там обеспокоены, что мера приведет к росту цен на энергоресурсы в Европе.