Евросоюз не сможет передать Киеву обещанный миллион снарядов в срок Bloomberg: Евросоюз не передаст Украине обещанный миллион снарядов к марту

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В Евросоюзе сомневаются, что смогут выполнить просьбу Киева о передаче миллиона артиллерийских снарядов к марту будущего года, пишет Bloomberg. Как отмечается, Европейская служба внешних связей уже проинформировала об этом государства — члены объединения.

По данным агентства, изначально планировалось отправить на Украину снаряды в течение года с начала специальной военной операции России. Предполагалось использовать европейские запасы, а затем нарастить производство. Однако задуманное удалось выполнить лишь на 30%, сообщает Bloomberg.

План по передаче Украине миллиона боеприпасов в течение 12 месяцев страны ЕС утвердили еще в марте. На эти нужды планировалось выделить €2 млрд. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель тогда рассказал, что концепция подразумевает немедленные поставки, совместные закупки, а также создание комиссии по резкому увеличению военных производственных возможностей.

В мае президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за готовность поставить снаряды. По его словам, бойцы Вооруженных сил Украины в них очень нуждаются. Тогда во время ее визита в Киев стороны обсудили детали соглашения, такие как скорость закупки и поставок снарядов.