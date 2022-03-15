Евросоюз не смог отказаться от российской икры и водки

Евросоюз в рамках четвёртого пакета санкций из-за ситуации на Украине не стал запрещать импорт из России икры и водки. Об этом говорится в сообщении, опубликованном Еврокомиссией (ЕК) во вторник, 15 марта.

Отсутствие запрета на импорт икры и водки из России было подтвреждено в комментарии о запрете Евросоюза на предметы роскоши для РФ в формате «вопрос-ответ» на сайте ЕК.

Распространяется ли запрет Евросоюза на предметы роскоши и на импорт из России, например икру или водку? — уточняется в сообщении. Нет, данный пакет санкций направлен на то, чтобы лишить Россию доступа к предметам роскоши ЕС, — говорится в ответе.

Евросоюз во вторник, 15 марта, в рамках четвёртого пакета санкций запретил поставки в РФ предметов роскоши, в список которых вошли дорогие автомобили, мотоциклы, премиальные духи, алкоголь, бытовая техника и одежда. При этом речь идёт об автомобилях дороже 50 тысяч евро и мотоциклов дороже пяти тысяч евро. Для остальных товаров указана стоимость выше 300 евро за единицу.

Ранее США ввели дополнительные санкции в отношении России, запретив поставки предметов роскоши в страну на фоне событий на Украине. Также был введён запрет на импорт ряда хрестоматийных секторов российской экономики, включая морепродукты, водку и бриллианты. Президент США Джо Байден отметил, что новые санкции против России не станут последними.

11 марта власти США заявили о запрете импорта водки, морепродуктов и алмазов из России в качестве ответных мер на военную операцию на Украине.