Евросоюз не поменяет политику в отношении России

https://static.news.ru/photo/0f47ee48-d037-11eb-badb-96000091f725_660.jpg Фото: eucouncil/facebook.com

Евросоюз не видит причин для изменения политики в отношении России по итогам встречи президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина в Женеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленный источник ЕС.

Не думаю, что у нас есть причины для изменения нашей политики в отношении России, — заявил он.

При этом отмечается, что Россия остаётся одной из ключевых тем повестки стран ЕС.

Саммит лидеров России и США прошёл в Женеве 16 июня. Стороны договорились вести переговоры по стратегической стабильности. После мероприятия официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча прошла скорее со знаком плюс. Путин подчеркнул, что образ американского лидера, который рисуют СМИ, не имеет ничего общего с реальностью. По его словам, глава Белого дома полностью находится в материале и с ним нужно очень внимательно работать, чтобы ничего не пропустить.

Ранее сообщалось, что власти Евросоюза решили открыть границы для граждан США. Совет ЕС обновил список стран, специальных европейских районов и других образований, для которых должны быть сняты ограничения на поездки. Ограничения постепенно будут сниматься с 18 июня. В Европу смогут въехать жители Австралии, Албании, Израиля, Сербии, Сингапура, Южной Кореи, Таиланда, США, Китая, Южной Кореи, Северной Македонии, Руанды, Ливана. Для россиян въезд в Европу по-прежнему под запретом.