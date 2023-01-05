В Евросоюзе высказались о рождественском перемирии России Евросоюз: Временное прекращение огня не меняет того факта, что Россия нелегально оккупирует часть территории Украины

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Евросоюз не доверяет объявленному Россией прекращению огня на Украине в честь Рождества, передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя европейской внешнеполитической службы Петера Стано. По его словам, в Европе хотели бы видеть более конкретные действия для окончания конфликта.

Объявленное в одностороннем порядке временное прекращение огня не меняет того факта, что Россия нелегально оккупирует часть территории Украины и ведет нелегитимную агрессию в нарушение Устава ООН и международного права, — заявил Петер Стан.

По его словам, прекращение огня выглядит как попытка пополнить запасы и перегруппировать войска.

5 января министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ о временном прекращении огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине. Режим будет введен в действие с 12:00 6 января и продлится до конца 7 января в соответствии с поручением Владимира Путина.

Ранее о своем недоверии перемирию заявили также в США. По мнению президента Джо Байдена, Владимир Путин таким образом «ищет себе кислород». На это фоне Штаты объявили, что потратят на новый пакет военной помощи для Украины $2,85 млрд долларов. Эта помощь станет рекордной с начала специальной военной операции.