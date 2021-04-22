Евросоюз назвал условие для полноценного диалога с Москвой

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Необходимым условием для полноценного диалога Евросоюза и Москвы является выполнение положений минских соглашений по Украине. Об этом в разговоре с журналистами РИА Новости заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано.

Отношения РФ с Украиной и Западом и Украиной резко ухудшились в 2014 году. Тогда Киев после государственного переворота начал военную кампанию против самопровозглашённых ЛНР и ДНР. Также отношения ухудшились после присоединения Крыма к России, которое на Западе по-прежнему называют аннексией и считают незаконным. Москву неоднократно обвиняли во вмешательство во внутренние дела Украины. Однако Кремль все эти обвинения опровергал, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно.

Стано назвал тот же самый период, говоря об ухудшениях отношения РФ и Запада.

Структурированный диалог с Россией на высоком уровне был приостановлен Евросоюзом из-за российской агрессии на Украине с 2014 года и продолжающейся нелегальной аннексии Крыма. Полное выполнение минских соглашений остаётся ключевым для любых перемен в отношениях ЕС и России. РФ же, со своей стороны, постоянно, особенно в последнее время, демонстрирует, что она не заинтересована в участии в конструктивном диалоге, — заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз поддерживает действия Чехии в её усилиях по привлечению к ответственности виновных во взрывах во Врбетице в 2014 году. По его словам, также ЕС осуждает непропорциональную реакцию Москвы.

При этом Россию дипломат призвал воздерживаться от деятельности, «угрожающей безопасности и стабильности в Европе».