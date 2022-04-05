В ЕС назвали дату согласования нового пакета санкций против России

Евросоюз намерен во вторник, 5 апреля, согласовать новый пакет санкций против России из-за ситуации вокруг Украины, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью радиостанции Cope. Он отметил, что российский рубль смог выдержать санкционный удар Запада.

Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что Евросоюз пока не определился с тем, «что делать с энергетикой».

Пятый пакет санкций Евросоюза против России, вероятнее всего, затронет лизинг самолётов, импорт и экспорт авиационного топлива, продукцию из стали и предметы роскоши.

Сегодня мы собираемся утвердить новый пакет санкций, но мы всё ещё обсуждаем, что делать с энергетикой, — сказал он.

Боррель исключил возможность принятия решения на европейском уровне по российскому газу. По словам политика, запретить импорт голубого топлива не смогут из-за позиции Венгрии.

Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявил, что антироссийскими санкциями Запад наносит тяжёлый удар не только по себе, но и по странам — потребителям сельского хозяйства, удобрений и многого другого. В совокупности это даёт крайне отрицательный эффект для всей мировой экономики.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия подверглась самому сильному санкционному давлению за всю историю. Он подчеркнул, что увлечение Запада антироссийскими санкциями достигло безумия. Представитель Кремля добавил, что были арестованы резервные валютные счета РФ, что ускоряет «процесс эрозии» мировой резервной валюты.

Песков сообщил, что санкционное давление заставляет работать, крутиться и налаживать собственные производства. По его словам, происходящее заставляет страну самостоятельно внедрять те технологии, которые ранее закупались за границей, ускорять программу авиапромышленности, АПК и настраивать интеграцию с Белоруссией.