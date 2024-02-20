Евросоюз нарастил импорт санкционной российской нефти на 115%

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Страны Евросоюза нарастили импорт российской нефти из Индии на 115% в 2023 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитической платформы Kpler. Отмечается, что отечественное черное золото покупают около 19 государств ЕС, а также Великобритания. При этом в Лондоне продолжают утверждать, что импорт из России полностью прекратился.

Специалисты организации Greenpeace отмечают, что в действительности поставки российской нефти в Великобританию не прекращались. В период с января по июль 2022 года в страну было импортировано санкционной нефти на общую сумму в $275 млрд.

Танкеры с российской нефтью приходили из Нидерландов, Бельгии и Германии, что формально позволяло Великобритании ее получать. Это обусловлено тем, что Лондон ориентируется на страну-отправителя, а не производителя. Позднее в Великобританию и ЕС начали поставлять нефть из Индии, которая в действительности имела российское происхождение.

Экспорт нефтепродуктов в ЕС из Индии вырос на 115% — со 111 тысяч баррелей в день до 231. Это самый высокий показатель за семь лет и, возможно, за всю историю, — рассказали в Kpler.

В то же время общий товарооборот между Россией и Евросоюзом в 2023 году сократился почти втрое по сравнению с 2022 и 2021 годами. Эксперты отмечают, что Москва перенаправила часть ресурсов, предназначавшихся для европейских рынков, в Китай и Индию.