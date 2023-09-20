Евросоюз направит в Карабах спецпредставителя по Южному Кавказу Боррель: ЕС направит в район Карабаха спецпредставителя по Южному Кавказу

Фото: europarl.europa.eu

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что на фоне обострения ситуации в Карабахе решил направить в регион спецпредставителя Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаара. В соцсети Twitter (X) он пояснил, что сотрудник организации будет докладывать о ситуации в регионе.

В связи с военной операцией Азербайджана против армян Карабаха я решил направить спецпредставителя Тойво Клаара в регион. Он доложит о положении дел, — написал Боррель.

Ранее он заявил, что ЕС осуждает эскалацию напряженности в Карабахе. Боррель отметил, что организация призывает власти Азербайджана к немедленному прекращению боевых действий. Глава Евросовета Шарль Мишель также заявил, что военные действия должны быть немедленно прекращены. Он отметил, что необходимо обеспечить диалог между Баку и армянским населением Карабаха.

Власти Азербайджана объявили о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе 19 сентября. Целью названо восстановление конституционного строя и пресечение провокаций, вывод армянских воинских формирований со своей территории. В Минобороны Азербайджана подчеркнули, что целями ударов станут исключительно военные объекты противника.

20 сентября при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий с 13:00.