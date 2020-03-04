https://static.news.ru/photo/65de9ac4-5e49-11ea-870d-fa163e074e61_660.jpg Шарль Мишель и Реджеп Тайип Эрдоган Фото: trpresidency/twitter.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл переговоры с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Последний пообещал ускорить оказание финансовой помощи для беженцев.

Встреча была откровенной и необходимой. В центре переговоров находились миграционная ситуация на морских и сухопутных границах ЕС и кризис в Сирии. Необходимо снизить нынешнюю миграционную напряженность на границах Европы. Европа готова ускорить оказание поддержки сирийцам в Турции и принимающих их общинах, — цитирует ТАСС заявление по итогам переговоров.

Турецкий лидер неоднократно выступал с обещаниями наводнить Европу беженцами. По его словам, Турция больше не намерена закрывать границу.

NEWS.ru писал ранее, что российские военные опровергли сообщения турецкой стороны о беженцах из Сирии. Контр-адмирал Олег Журавлёв назвал несостоятельными заявления о миллионных потоках мигрантов.