Евросоюз намерен ограничить поддержку России Китаем Фон дер Ляйен: ЕС должен взаимодействовать с Китаем для ограничения поддержки РФ

Фото: Moritz Frankenberg/dpa/Global Look Press

Урсула фон дер Ляйен

Евросоюз должен продолжать взаимодействовать с Китаем, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на ежегодной конференции европейских послов. По ее словам, таким образом возможно ограничить поддержку России. Кроме того, позиция Китая по украинскому конфликту определит будущие отношения между ним и Евросоюзом, подчеркнула она.

[Евросоюз] должен продолжать взаимодействовать с Китаем, чтобы его поддержка России была как можно более ограниченной, — заявила глава ЕК.

Ранее исполнительный директор Центра гуманитарного диалога Дэвид Харланд заявил, что Китай может стать хорошим посредником между Россией и Украиной. По его словам, он подходит на эту роль, поскольку не стремится сделать другие государства похожими на себя в отличие от стран Запада. Эксперт отмечает, что КНР заключала соглашения, основанные на взаимных интересах и такой подход лучше для очень нестабильной международной системы, которая существует сейчас.

До этого ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин выразил уверенность, что США желают «вбить клин» между Россией и Китаем, а российско-украинский конфликт сделать таким же продолжительным, как советско-афганская война. По его словам, Штаты пытаются ослабить Россию так же, как это делал в 1980-е годы президент Рональд Рейган в отношении СССР. Однако, уверен он, Россия, несмотря на усилия Вашингтона, сможет противостоять натиску.