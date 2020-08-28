Евросоюз надеется, что Россия не станет вмешиваться в дела Белоруссии

https://static.news.ru/photo/8ee32e5a-e934-11ea-9edb-fa163e074e61_660.jpg Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель Фото: imago-images.de/Global Look Press

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил на пресс-конференции после неформальной встречи министров иностранных дел ЕС. Он выразил надежду на то, что Россия не стане вмешиваться в дела Белоруссии.

Таким образом он ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявление президента РФ Владимира Путина о формировании резерва российских силовиков для помощи РБ, передаёт ТАСС.

Россия неоднократно заявляла, что ситуация в Белоруссии — это внутреннее дело Белоруссии, и что не должно быть никакого внешнего вмешательства. Думаю это также действует и в отношении России, — сказал он.

27 августа в эфире телеканалов «Россия 1» и «Россия 24» было показано большое интервью с Путиным. Затронув тему политического кризиса в соседней Белоруссии, глава государства сообщил, что РФ подготовила резерв из правоохранителей, готовый в случае необходимости оказать поддержку республике. Вместе с тем российский лидер отметил , что необходимости в отправке силовиков пока нет, и выразил надежду, что она не появится и в дальнейшем. Он также высказал мнение, что белорусские стражи правопорядка, ведут себя довольно сдержанно, несмотря ни на что.

Волнения в Белоруссии начались вечером 9 августа после того, как были обнародованы предварительные результаты выборов президента, свидетельствовавшие о победе Лукашенко. Десятки тысяч людей участвуют в протестных акциях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко свои голоса отдали 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на Западе сдержанно и несколько настороженно восприняли интервью президента России Владимира Путина, который в телеэфире рассказал о своём видении политического кризиса в соседней Белоруссии. Политики и СМИ обратили внимание на то, что Москва воздерживается от прямого вмешательства в ситуацию, однако открыто декларирует готовность сделать это.