Евросоюз надеется, что Россия не станет вмешиваться в дела Белоруссии

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил на пресс-конференции после неформальной встречи министров иностранных дел ЕС. Он выразил надежду на то, что Россия не стане вмешиваться в дела Белоруссии.
Таким образом он ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявление президента РФ Владимира Путина о формировании резерва российских силовиков для помощи РБ,
Россия неоднократно заявляла, что ситуация в Белоруссии — это внутреннее дело Белоруссии, и что не должно быть никакого внешнего вмешательства. Думаю это также действует и в отношении России, — сказал он.
27 августа в эфире телеканалов «Россия 1» и «Россия 24» было показано большое интервью с Путиным. Затронув тему политического кризиса в соседней Белоруссии, глава государства сообщил, что РФ подготовила резерв из правоохранителей, готовый в случае необходимости оказать поддержку республике. Вместе с тем российский лидер
Волнения в Белоруссии начались вечером 9 августа после того, как были обнародованы предварительные результаты выборов президента, свидетельствовавшие о победе Лукашенко. Десятки тысяч людей участвуют в протестных акциях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко свои голоса отдали 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.
Ранее NEWS.ru сообщал, что на Западе сдержанно и несколько настороженно восприняли интервью президента России Владимира Путина, который в телеэфире рассказал о своём видении политического кризиса в соседней Белоруссии. Политики и СМИ обратили внимание на то, что Москва воздерживается от прямого вмешательства в ситуацию, однако открыто декларирует готовность сделать это.
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