Евросоюз начнет торговлю электроэнергией с Украиной

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Евросоюз начнет торговлю электроэнергией с Украиной с 30 июня. Как сообщает ТАСС, соответствующее заявление сделала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, добавив, что решение последовало после синхронизации молдавской и украинской энергосистем.

Европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии объявила сегодня, что торговля электроэнергией между Украиной и ЕС начнется на этой неделе, 30 июня. Я приветствую это событие, которое последовало за успешной экстренной синхронизацией украинской и молдавской энергосистем с европейской континентальной энергосистемой в марте, — сказала Симсон.

В 2020 году на тот момент глава правительства Украины Алексей Гончарук заявил, что украинская энергосистема должна полностью отделиться от российской и белорусской к 2023 году. Это даст возможность для её интеграции с Европой, считал он.

Проблемы с поставками электроэнергии на Украине начались в 2021 году. Тогда власти приняли решение закупить ресурсы у России и Белоруссии, поскольку выяснилось, что на двух из трех тепловых электростанциях угля хватило бы всего на пять-шесть дней работы. В ноябре 2021 года Белоруссия возобновила поставки электроэнергии на Украину по договору об аварийной помощи.