https://static.news.ru/photo/cfd746ac-41b0-11ea-81ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Европейский союз утвердил внесение в чёрный список ещё нескольких чиновников из России за проведение выборов в Крыму осенью 2020 года.

По словам дипломатического источника в Брюсселе, страны ЕС уже достигли консенсуса по данному вопросу. Официальное решение планируется озвучить в ходе очередного заседания.

Данный шаг стал возможным после того, как Кипр снял вето с этого вопроса, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Кипр отказался поддерживать введение новых санкций Евросоюза в отношении России из-за активной интеграции Крыма в состав РФ. Никосия также намерена добиться принятия в ЕС рестрикций в отношении физических и юридических лиц Турции, ответственных за проведение геологоразведочных работ на шельфе Кипра. Однако руководство страны отрицает связь блокировки санкций против РФ и принятия ограничений в отношении Турции.