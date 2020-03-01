https://static.news.ru/photo/9d51d876-5bde-11ea-b197-fa163e074e61_660.jpg Жозеп Боррель Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель призывает собрать в ближайшие дни внеочередное заседание Совета ЕС по иностранным делам для обсуждения обстановки в Сирии.

По его словам, происходящее в провинции Идлиб угрожает всему миру, ЕС обязан удвоить усилия и преодолеть «ужасный человеческий кризис» на Ближнем Востоке, пишет РИА Новости.

Призываю провести на следующей неделе внеочередное заседание Совета по иностранным делам для обсуждения складывающейся ситуации, в частности по просьбе министра иностранных дел Греции, — заявил дипломат.

Ситуация в Сирии обострилась после того, как в результате авиаудара правительственных войск в Идлибе погибли 36 турецких военных. Анкара пригрозила, что ответственные за смерть солдат «заплатят самую высокую цену». Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган могут встретиться для обсуждения ситуации.

1 марта 2020 года командование сирийской армии заявило о закрытии воздушного пространства над провинцией. В ведомстве подчеркнули, что все цели, замеченные в воздухе, будут считаться вражескими и сбиваться.

Ранее NEWS.ru сообщал, что турки разбомбили военный аэродром в Сирии — Аль-Найраб. Объект находится в провинции Алеппо. Анкара использовала во время нападения беспилотники, авиацию и артиллерию. Взлётные полосы приведены в негодность.