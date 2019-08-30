Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что готов перенести крайний срок Brexit (сейчас он установлен на 31 октября 2019 года) и продлить переговоры с Лондоном. В Европейской комиссии заявили, что подобное развитие событий «безусловно, является возможностью».
По мнению газеты
По словам журналистов издания, предлагая продлить обсуждение Brexit, ЕС хочет ослабить позицию премьер-министра королевства Бориса Джонсона. Политик, возглавивший британское правительство в конце июля, постоянно заявляет, что его страна покинет сообщество 31 октября, будь то со сделкой или без неё.
Ранее News.ru сообщал, что Джонсон считает, что оппозиция вводит в заблуждение лидеров стран Евросоюза, заявляя о возможности передачи парламенту контроля за процессом Brexit.