https://static.news.ru/photo/1129cc3a-cbdf-11e9-9306-fa163e074e61_660.jpg Эммануэль Макрон Фото: EIBNER/EXPA/Johann Groder/Global Look Press

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что готов перенести крайний срок Brexit (сейчас он установлен на 31 октября 2019 года) и продлить переговоры с Лондоном. В Европейской комиссии заявили, что подобное развитие событий «безусловно, является возможностью».

По мнению газеты The Daily Telegraph , это является признаком смягчения позиций ЕС перед началом интенсивных переговоров по теме выхода Великобритании из Евросоюза. Встречи запланированы на сентябрь.

По словам журналистов издания, предлагая продлить обсуждение Brexit, ЕС хочет ослабить позицию премьер-министра королевства Бориса Джонсона. Политик, возглавивший британское правительство в конце июля, постоянно заявляет, что его страна покинет сообщество 31 октября, будь то со сделкой или без неё.

Ранее News.ru сообщал, что Джонсон считает, что оппозиция вводит в заблуждение лидеров стран Евросоюза, заявляя о возможности передачи парламенту контроля за процессом Brexit.