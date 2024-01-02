Евросоюз может потерпеть миллиардные убытки из-за антиковидных препаратов FT: ЕС может потерять $2,2 млрд из-за просроченных препаратов от COVID-19

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Страны Евросоюза к февралю 2024 года могут потерять до $2,2 млрд из-за истечения срока годности препаратов против коронавируса, сообщает газета Financial Times со ссылкой на данные аналитической группы Airfinity. Это связано с жестким контролем над доступом лекарства для населения и переоценкой потребностей на рынке.

По данным FT, в настоящее время Великобритания, Франция, Испания и Италия уже потеряли около $1,1 млрд из-за истекшего срока годности вакцин Paxlovid от американской компании Pfizer. К февралю объемы просроченного препарата достигнут 3,1 млн курсов.

Правительства были заинтересованы в приобретении высокоэффективного противовирусного препарата, и перед ними стояла сложная задача оценить спрос с учетом множества неизвестных факторов, — пояснил сложившуюся ситуацию аналитик Airfinity Марко Галлото.

В свою очередь в Pfizer ликвидацию просроченных препаратов назвали «неизбежным следствием пандемии», когда производители и правительства стран стараются защитить свое население.

Газета Politico 18 декабря сообщила, что в странах Евросоюза было уничтожено по меньшей мере 215 млн доз вакцин против COVID-19 из-за их ненадобности. Стоимость уничтоженных препаратов составила €4 млрд. Издание отмечало, что попытки передать излишки доз вакцин третьим странам оказались безуспешными из-за падения спроса и проблем с логистикой.