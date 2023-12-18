Стало известно, когда Евросоюз одобрит новый пакет санкций против России FT: Евросоюз может одобрить новый пакет антироссийских санкций 18 декабря

Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Страны Евросоюза могут одобрить новый пакет санкций против России уже в понедельник, 18 декабря, сообщает Financial Times со ссылкой на анонимных дипломатов. По данным источников издания, 26 из 27 государств ЕС уже дали свое согласие на введение дополнительных ограничений. Отмечается, что для принятия документа необходимо соблюсти ряд формальностей.

Пакет санкций могут принять сегодня. <...> Остались формальности, — говорится в заявлении одного из европейских дипломатов.

Источники издания также утверждают, что Австрия, ранее выступившая против введения новых санкций, сняла свои возражения. Предполагается, что ей удалось добиться исключения Raiffeisen Bank из украинского списка «спонсоров войны». Кроме того подчеркивается, что в новом документе указаны некоторые послабления. Так, Евросоюз намерен ослабить контроль за импортом предметов роскоши из России. Однако евродипломаты подчеркивают, что данные меры будут применяться «в очень, очень конкретных случаях».

Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова ранее заявила, что новый пакет антироссийских санкций нанесет больший вред самому Евросоюзу. По ее словам, сообщество принимает решения под давлением со стороны США.