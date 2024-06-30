Евросоюз испугался дешевых российских удобрений FT: производители удобрений в ЕС опасаются потока дешевого сырья из России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Производители удобрений в Евросоюзе опасаются, что поток дешевого сырья из России может привести к уходу европейских компаний с рынка, пишет Financial Times. По данным газеты, это может поставить под угрозу продовольственную безопасность. Европейские компании также могут покинуть континент.

Прямо сейчас нас захватывает поток удобрений из России, которые значительно дешевле, чем наши удобрения по той простой причине, что россияне платят копейки за природный газ по сравнению с нами, европейскими производителями... Если политики не будут действовать, производственные мощности Европы исчезнут, — приводит издание слова гендиректора SKW Stickstoffwerke Piesteritz Петра Цингра.

Авторы статьи отметили, что импорт некоторых видов российских удобрений в Европу даже вырос на фоне санкций после начала спецоперации ВС РФ на Украине. Петр Цингр уверен, без собственного производства ЕС будет зависеть от импорта других стран, таких как Россия и Белоруссия.

Ранее польские фермеры начали бороться с нелегалами с помощью свиного навоза, который они выливают на наиболее опасных участках восточной границы. Так они хотят показать властям, как защищать территорию страны.