Евросоюз и Украина занялись поиском альтернативных путей вывоза зерна Еврокомиссия: ЕС обсуждает с Украиной альтернативные Черному морю пути вывоза зерна

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Евросоюз обсуждает с властями Украины укрепление альтернативных Черному морю путей вывоза зерна после прекращения действия зерновой сделки, сообщила представитель Еврокомиссии Мириам Гарсия. По ее словам, которые приводит ТАСС, дискуссии ведутся в том числе о пути через порты Прибалтики.

Наша цель — вывозить зерно, а также искать альтернативные Черному морю пути. Еврокомиссия полностью вовлечена в рассмотрение всех коридоров, балтийский коридор тоже очень важный, — сказала она.

Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении действия зерновой сделки с 18 июля. Она предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Инициатива являлась частью пакетной договоренности. Вторая часть заключалась в разблокировке экспорта российской сельхозпродукции, в том числе переподключение Россельхозбанка к SWIFT.

По словам президента России Владимира Путина, условия сделки не были выполнены, несмотря на усилия ООН, так как западные страны не планировали исполнять обещания. Глава государства неоднократно указывал на то, что большая часть зерна использовалась для обогащения Запада.