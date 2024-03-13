Евросоюз готовится выделить на помощь Украине еще €5 млрд FT: Евросоюз почти согласовал выделение €5 млрд военной помощи Украине

Фото: МО Украины

Страны Евросоюза практически согласовали выделение €5 млрд на военную помощь Украине, для достижения соглашения необходимо официальное одобрение, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. По данным издания, финальный шаг будет осуществлен в среду, 13 марта.

Страны ЕС готовы согласовать новое дополнение в €5 млрд к фонду, используемому для военных поставок на Украину, — говорится в материале.

Уточняется, что речь идет о программе, направленной на возмещение затрат на поставки вооружений украинской стороне в рамках внебюджетного Европейского фонда мира. При этом газета подчеркивает, что президент Франции Эммануэль Макрон на переговорах настаивал, чтобы фонд компенсировал расходы поставок только оружия европейского производства. В качестве аргумента французский лидер настаивал, что такое решение станет гарантией долгосрочного развития военной промышленности ЕС.

Другие же участники склонялись к тому, что Евросоюз может закрыть потребности Украины благодаря закупкам вооружений в других странах. Фонд создавался с расчетом того, что его баланса — €5,7 млрд — хватит на период с 2021 по 2027 год, однако уже сейчас большая часть средств зарезервирована для компенсации поставок оружия на нужды ВСУ.

Ранее в США заявили, что новый пакет помощи Украине оценивается в $300 млн, в него войдут артиллерийские снаряды и управляемые ракеты. Помощник президента Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что пакет носит экстренный характер.