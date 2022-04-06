Евросоюз подготовит стратрезервы на случай биологических и ядерных ЧС

Евросоюз находится в процессе подготовки стратегических резервов на случай химических, биологических, радиологических и ядерных чрезвычайных ситуаций, сообщила пресс-служба Еврокомиссии. Отмечается, что объём суммы для спасательных средства превышает $540 млн. В списке стратегических запасов значатся медикаменты, различное оборудование, вакцины и терапевтические средства для лечения людей пострадавших от вредных веществ, в том числе радиации.

Для повышения готовности ЕС и реагирования на риски для общественного здоровья, такие как химические, биологические, радиологические и ядерные угрозы, Еврокомиссия наращивает стратегические резервы потенциала реагирования через механизм гражданской защиты ЕС, — говорится в сообщении.

Министр строительства немецкой земли Бавария предложил выделять гражданам государственные субсидии на строительство подземных гаражей-бункеров. Как пишет портал Spiegel online, в Германии на фоне ситуации на Украине всерьёз заговорили о том, чтобы восстановить систему общественных бомбоубежищ, которые существовали по всей стране со времён Второй мировой и холодной войн.

Ранее сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон заявила, что страна применит ядерное оружие против Южной Кореи, если соседнее государство «пойдёт на военную конфронтацию».