Евросоюз готовит «солсберийский» ответ России

В Евросоюзе обсуждается высылка очередной партии дипломатов РФ. По словам источников европейских СМИ, Брюссель готов к скоординированной акции, напоминающей массовое выдворение дипработников после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Однако единства по поводу необходимости такого шага в Евросоюзе нет. Кроме того, Прага, поднявшая этот вопрос, судя по всему, не может определиться, нужно ли продолжать курс на эскалацию.

Переговоры о «солидарности с Чехией» находятся в активной фазе, сообщил источник портала EU Observer в европейских дипломатических кругах. Над возможным списком персон, подлежащих выдворению, работает в том числе представительство Евросоюза в Москве.

Мы готовы к действию, в том числе на уровне ЕС, и дискуссии об этом между государствами-членами продолжаются, — уточнил европейский дипломат. — Сотни агентов российской разведки аккредитованы в ЕС в качестве дипломатов, в том числе здесь, в Брюсселе. Неужели лидеры ЕС не могут проявить смелость и выдворить хотя бы несколько из них?

Некоторые европейские государства не стали дожидаться скоординированного решения Брюсселя и взяли на себя инициативу по высылке российских дипломатов. Польша выдворила трёх сотрудников посольства РФ ещё до скандала со взрывами на складах в чешской Врбетице. Формальным поводом послужил анонс нового пакета американских санкций против России.

В знак солидарности с Чехией объявили о высылке российских дипломатов Литва, Латвия и Эстония. Вильнюс указал на выход двум сотрудникам посольства, Рига и Таллин — по одному. Кроме того, Словакия выслала трёх дипломатов, а Румыния — одного.

Подобные шаги традиционных критиков России в Евросоюзе были вполне ожидаемы. Менее вероятным выглядит согласие всех европейских стран по поводу единого ответа на информацию о взрывах во Врбетице. Тем более что в самой Праге не хватает уверенности по поводу того, что их устроили российские спецслужбы.

Милош Земан Michal Kamaryt/CTK/Global Look Press

Президент Чехии Милош Земан, известный близостью к Кремлю, 25 апреля прервал молчание и прокомментировал рассекреченный доклад разведки о подрыве складов с боеприпасами в 2014 году. По словам политика, есть две версии случившегося: неосторожное обращение с оружием и вмешательство иностранных спецслужб. И он одинаково серьёзно относится к обеим. Земан добавил, что в этом деле много «белых пятен», но мало доказательств.

В докладе контрразведки говорится о том, что нет никаких доказательств или свидетельских показаний о том, что два российских агента причастны ко взрыву во Врбетице, — подчеркнул чешский лидер.

Источники EU Observer обращают внимание, что Чехия не проинформировала союзников по ЕС о своих выводах по поводу атаки на склад боеприпасов. Обычно такие заявления делаются в ходе формального брифинга. В качестве примера они приводят Великобританию, которая представила доказательства причастности российских агентов к отравлению в Солсбери, прежде чем добиваться от союзников «солидарного» выдворения сотрудников посольства РФ. Это снижает вероятность общеевропейского ответа на инцидент во Врбетице.

С этим согласен доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО Александр Тэвдой-Бурмули. По его оценкам, Евросоюз, вероятнее всего, воздержится от резких шагов и ограничится выражением коллективной озабоченности.

Для ЕС вполне достаточно уже того, что сделали чехи, словаки и прибалты. Проявлена позиция ряда стран. Высылать дипломатов консолидированно означает затрагивать интересы не столько национальных посольств, сколько представительства России при ЕС и представительства Евросоюза в России. Не уверен, что Евросоюз сейчас готов на это идти. Но делать прогнозы в этой ситуации сложно, она развивается очень спонтанно. Александр Тэвдой-Бурмули доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО

В пользу того, что Брюссель решит не обострять ситуацию, говорит и позиция Германии. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в воскресном интервью газете Frankfurter Allgemeine подчеркнул , что Берлин не хочет продолжать курс на конфронтацию с Москвой.

Мы не можем быть заинтересованы в присоединении к этой конфронтационной шумихе. Мы хотим диалога и добрососедских отношений с Россией, — отметил Маас.

После отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в 2018 году страны — члены ЕС и НАТО выслали в общей сложности более 100 сотрудников российских диппредставительств. Менее масштабные высылки, впрочем, происходили и в последующие годы, став обычной практикой в отношениях России с иностранными государствами.