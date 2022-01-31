Евросоюз готовит санкции против России в случае её вторжения на Украину

Евросоюз готовит пакет персональных, экономических, финансовых и торговых санкций против России, сообщил замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис, передаёт ТАСС. Они могут быть введены «в случае агрессии в отношении Украины». Ранее о возможном введении персональных санкций заявили власти США и Великобритании.

Пакет санкций разрабатывается. Это будет очень серьёзный, масштабный пакет, целью которого будет сдерживание России. Он будет состоять из персональных, экономических, финансовых, торговых санкций, — сказал Домбровскис.

Однако, по его словам, сейчас ЕС прикладывает дипломатические усилия по деэскалации ситуации вокруг Украины.

О том, что в Евросоюзе ведут работу над новыми антироссийскими санкциями ранее заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его словам, они должны будут лишить Россию необходимых товаров, способствующих реализации стратегических амбиций Москвы.

Ранее также сообщалось, что Британия планирует расширить санкции, заморозив активы компаний и запретив въезд физических и юридических лиц, которые имеют стратегическое значение для Кремля. Лондон готовится ввести санкции против энергетических компаний РФ в случае вторжения российских военных на Украину.

Новые санкции подготовили и в Соединённых Штатах. Под рестрикции могут попасть люди, связанные с высшим политическим руководством страны, в том числе члены советов директоров российских госкомпаний, высокопоставленные чиновники, а также их жёны и дети.