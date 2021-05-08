Евросоюз договорился о дополнительных поставках вакцины Pfizer/BioNTech

https://static.news.ru/photo/9cba779c-aff2-11eb-a1e6-96000091f725_660.jpg Фото: Luis Lima Jr/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Европейского союза достигли договорённости о дополнительных поставках вакцины от коронавируса производства компаний Pfizer и BioNTech в объёме 1,8 млрд доз на период 2021-2023 годов. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен, передаёт «Интерфакс».

ЕК одобрила контракт на гарантированные 900 млн доз и столько же дополнительных. По словам фон дер Ляйен, в будущем будут заключены новые соглашения. Также она сообщила, что кампания по вакцинации от COVID-19 в Евросоюзе продвигается успешно. Глава ЕК отметила, что власти ЕС намерены перейти к следующему этапу борьбы с коронавирусом, который будет включать выявление новых разновидностей патогена, повторную иммунизацию и вакцинацию несовершеннолетних.

Ранее глава Минздрава Германии Йенс Шпан допустил, что власти Евросоюза разрешат путешествия внутри ЕС лицам, которые не получили прививку от COVID-19. Министр предположил, что передвижение по Европе можно организовать на основе тестов. При этом сам Шпан собрался провести летний отпуск в ФРГ.